Meteoroloji’den İstanbul uyarısı: Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun’un doğu ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çarşamba sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Sakarya’nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çarşamba sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Çarşambasabah saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE 20°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çarşamba sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğusu, Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

BAYBURT 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Çarşamba öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Erzincan çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı