Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış ve iki ile toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’da kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğini duyurdu.

MGM’nin açıklamasında “İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah (11.03.2021 Perşembe) ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise Perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

BİR UYARI DAHA

Meteoroloji kuzeybatı kesimlerde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Yapılan açıklamada “Yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli (20-50 kg/m2) yağmur ve sağanak , Marmara'nın doğusunun yüksek kesimleri ile Düzce'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

İKİ İL İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji; toz taşınımı, kuvvetli yağış ve çığ uyarılarında da bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bugün (10.03.2021 Çarşamba) akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde görülecek kar yağışlarının; Tunceli ve Erzincan illerinin yüksek kesimleri ile gece saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Van'ın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya’nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Hatay’ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli(20-50 mm) olaması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel,su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.

* Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Şanlıurfa ve Mardin’in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.