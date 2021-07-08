Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile önemli uyarı: Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Yozgat, Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunun, yarın Edirne ile Çanakkale dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 27°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta’nın doğu ilçeleri ile Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın zamanla doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin, yarın bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Konya’nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, yarın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin, yarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun’un doğusu ve Ordu’nun batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu