Meteoroloji’den İstanbul ve çok sayıda ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında ise “Yağışların; cumartesi sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop’un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

BÖLGELERDE HAVA

Meteoroloji, uyarıda bulunduğu bölgelere dair şu açıklamayı yaptı:

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğusu ile Cumartesi öğle saatlerinde Trakya kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği

KIRKLARELİ 22°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, cumartesi öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve cumartesi sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 27°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, cumartesi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, cumartesi öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

SAMSUN 20°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile zamanla il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, cumartesi öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.