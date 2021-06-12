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Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öte yandan İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 71’e çıktı...

Güncellenme: 14:03, 12/06/2021
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Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı

Meteoloroji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BİR ANDA BASTIRDI…

İstanbul’da sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı başladı. Öğle saatlerine başlayan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Metrobüs hattını kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur ve dolu nedeniyle E-5 Karayolun da trafik adete durma noktasına geldi. Sürücüler zor anlar yaşarken, İBB’nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 71'e çıktı.(DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:59,