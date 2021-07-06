Meteoroloji’den kritik uyarı: Metrekareye 100 kilo yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağışlara karşı uyarılarda bulundu.

METREKAREYE 100 KİLO YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM’nin açıklamasında “Batı Karadeniz Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde Çarşamba (07.07.2021) günü yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor” denildi.

Meteoroloji’nin açıklamasında vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.