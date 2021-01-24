Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışı yerini kuvvetli yağışlara bırakıyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz’in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın (Pazartesi) Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinde Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

SEL VE DOLU

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege, Çanakkale’nin güney kesimleri, Balıkesir’in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olduğu belirtildi. İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yağış beklenen iller:

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu