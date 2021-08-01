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Meteorolojiden, Marmara için sıcaklık uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hafta boyunca Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yaptı.

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Meteorolojiden, Marmara için sıcaklık uyarısı

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,  günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul 34-38, Yalova’da 30-32, Tekirdağ’da 31-32, Sakarya, Kocaeli’nde 37-39, Kırklareli’nde 36-40 Edirne’de 38-41 dereceler civarında beklendiği bildirildi.

Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (DHA)

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