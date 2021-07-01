Meteoroloji’den Marmara’ya art arda kritik uyarılar: Yarın başlıyor

Meteoroloji, gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale’nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiği belirtilen açıklamada “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Uyarının başlama saatinin 14:00, bitiş zamanının ise 21:00 olduğu aktarıldı.

MGM’NİN GÜNLÜK TAHMİNİ

Meteoroloji’nin günlük hava durumu tahmininde ise “Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın kuzey ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.