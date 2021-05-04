Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Sıcaklıklar düşecek…

Meteoroloji’nin yayınladığı hava tahmin haritasına göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde Afyonkarahisar’ın kuzeyi ile Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 32°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 28°C

Parçalı bulutlu