Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlıyor

Meteoroloji, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağı tahmin ediliyor.

“HAVA KALİTESİNDE DÜŞME, ÇAMUR YAĞIŞI…”

Açıklamada, “Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denilirken uyarının bitiş saatinin pazartesi günü saat 23:00 olduğu aktarıldı.