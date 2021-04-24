Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Güncellenme: 16:58, 24/04/2021
HaberlerGündem
Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlıyor

Meteoroloji, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağı tahmin ediliyor.

“HAVA KALİTESİNDE DÜŞME, ÇAMUR YAĞIŞI…”

Açıklamada, “Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denilirken uyarının bitiş saatinin pazartesi günü saat 23:00 olduğu aktarıldı.

İlginizi ÇekebilirİSKİ, İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladıİSKİ, İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı
istanbul Meteoroloji pazar Pazartesi Suriye
Yayınlanma Tarihi:16:57,