Meteorolojiden yağış uyarısı! Hafta boyu sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 18 – 24 Mart 2021 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığının yarın (Perşembe) Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Cuma günü batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar tüm yurtta artacağı tahmin ediliyor.

MGM’nin paylaştığı yağış haritasına göre yurt genelinde hafta boyu yağışlar hakim olacak.

SEL VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; bu akşam saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer yoğun kar, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İstanbul, Çanakkale, Kırklareli ve Kocaeli’de aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar yarın da devam edecek.