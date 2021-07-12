Meteoroloji’den ‘yüksek sıcaklık’ uyarısı: 10 derece birden…

Meteoroloji, ‘Sıcaklıklar artıyor! Doğu Karadeniz’de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat’ ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

‘MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNDE…’

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

* Bununla birlikte; önümüzdeki beş gün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de hafta sonuna kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

* Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

Bugün saat 15:00 itibariyle başlayan uyarının bitiş zamanının 16 Temmuz saat 18:00 olduğu kaydedildi.