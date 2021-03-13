Meteoroloji’den yurt geneli için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Mart ile 20 Mart tarihleri arası hava tahminini paylaştı. MGM’ye göre hava sıcaklıkları pazar günü artmaya devam edecek. Sıcaklıklar pazartesi günü iç kesimlerde, salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

4 GÜN YURT GENELİ İÇİN UYARI

Meteoroloji’nin tahminine göre, 15 Mart Pazartesi, 16 Mart Salı, 17 Mart Çarşamba ve 18 Mart Perşembe günleri yurt genelinde yağış etkili olacak.

Meteoroloji, vatandaşları yağışlara karşı uyararak dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.