Metin İyidil ve Abdullah Barutcu’ya 12 yıl 6’şar ay hapis cezası

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Nisan 2018’de verdiği kararda, sanıklar eski KKK EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, eski Tümgeneral EDOK Kurmay Başkanı Hamza Koçyiğit ve eski Tuğgeneral Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Lütfi İhsan Yanıkoğlu’na, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski Korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman’ın ise beraatlarına hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 20’nci Ceza Dairesi, İyidil hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak sanığın beraatına hükmetti. Daire, diğer sanıklar hakkında verilen kararı ise hukuka uygun bularak onadı. Karar sonrası tahliye edilen İyidil, yapılan itiraz üzerine tekrar tutuklandı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını bozarak, İyidil’in ‘darbeye yardım’ suçundan tekrar yargılanmasına hükmetti. İyidil’in tutukluluk halinin devamına karar veren 16’ncı Ceza Dairesi, sanık Hamza Koçyiğit’in de ‘darbeye yardım’ suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Sanık Abdullah Barutçu hakkındaki beraat kararını da bozan Ceza Dairesi, sanık Yanıkoğlu’na verilen ağırlaştırılmış hapis cezası ile sanıklar Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını onadı.

16 YIL 6 AY HAPİS

Yargıtay’ın bozmasının ardından tutuklu sanıklar Metin İyidil, Hamza Koçyiğit ile tutuksuz sanık Abdullah Barutçu’nun ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçlamasıyla yargılanmasına, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlandı. Bugün görülen karar duruşmasında sanık İyidil, tutuksuz sanık Barutcu, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Tutuklu sanık Koçyiğit ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını bildirerek sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar İyidil, Barutcu ve Koçyiğit’e ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Barutcu’nun da hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. (DHA)