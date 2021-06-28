Metin Lokumcu davasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Gebert lan gebert

31 Mayıs 20011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting için gittiği Artvin’in Hopa ilçesinde basın açıklaması yapan vatandaşlara polisin sert müdahalesi sonucunda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun davası 2. Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Mahkeme, dava sonunda görevsizlik kararı alıp dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verirken, duruşmada olaylar ile ilgili yeni görüntüler izlendi. İlk kez ortaya çıkan görüntülerin polisler tarafından çekildiği ileri sürüldü.

“BU BİR CİNAYETTİR”

Ailenin avukatlarından Sercan Aran duruşmada izlenen görüntüler üzerine, polisin müdahale ettiği olayların barışçıl olduğunu belirterek, “Polis bu barışçıl gösteriye karşı ölümcül müdahalede bulunmuştur. Polisin “gebert lan gebert, vur şuna adam gibi vur” dediği bir noktada artık dikkat ve özen yükümlülüğünden bahsedemeyiz. Burada tartışabileceğimiz tek şey olası kasttır, bu tartışmayı da yapacağımız yer ağır ceza mahkemesidir. İzlediğimiz görüntüyü kaydeden emniyet müdürlüğünde görevli polisler. Bu polislerin söylediği şey ile yaşananları kıyasladığımızda biz oturup taksir tartışamayız. Polisler gerek tanık beyanlarıyla, gerekse de videodan da görüleceği üzere her şey nettir. Bu bir cinayettir” diye konuştu.

“GEBERT LAN GEBERT”

İlk kez ortaya çıkan görüntülerde polisin vatandaşlara sert bir şekilde müdahalesi ve vatandaşların kaçmaları yer alırken, bir kişinin “Gebert lan gebert, vur şuna adam gibi vur” dediği kamera kayıtlarında yer aldı.