Metina’ya kara harekatı başladı: Özel Harekat bölgeye indirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik kapsamlı bir harekat başlattı. Operasyonda belirlenen hedefler havadan ve karadan vuruluyor… Ayrıca teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi.

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