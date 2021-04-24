Metina’ya kara harekatı başladı: Özel Harekat bölgeye indirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya yönelik olarak hava destekli kara harekatı başlattığı bildirildi. PKK hedeflerinin ağır ateş altına alındığı bölgeye helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Bölgede kara harekatı başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik kapsamlı bir harekat başlattı. Operasyonda belirlenen hedefler havadan ve karadan vuruluyor… Ayrıca teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi.