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Metina’ya kara harekatı başladı: Özel Harekat bölgeye indirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya yönelik olarak hava destekli kara harekatı başlattığı bildirildi. PKK hedeflerinin ağır ateş altına alındığı bölgeye helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Bölgede kara harekatı başladı.

Güncellenme: 14:07, 24/04/2021
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Metina’ya kara harekatı başladı: Özel Harekat bölgeye indirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik kapsamlı bir harekat başlattı. Operasyonda belirlenen hedefler havadan ve karadan vuruluyor… Ayrıca teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi.

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Irak Kuzey Irak operasyon ÖZEL HAREKAT PKK Terör terörist TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Yayınlanma Tarihi:13:47,