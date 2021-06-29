Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Beylükdüzü-Haramidere mevkisinde motorundan dumanlar çıkan metrobüs durdurularak yolcular indirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güncellenme: 17:17, 29/06/2021
HaberlerGündem
Metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İstanbul’da Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı.

Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Beylikdüzü istanbul Metrobüs
Yayınlanma Tarihi:17:09,