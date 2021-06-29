Metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İstanbul&#8217;da Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı.. . Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6512417}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/metrobusten-dumanlar-yukseldi-yolcular-tahliye-edildi-6512417');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6512417,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/metrobusten-dumanlar-yukseldi-yolcular-tahliye-edildi-6512417/","headline":"Metrobu00fcsten dumanlar yu00fckseldi, yolcular tahliye edildi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Beylikd\\u00fcz\\u00fc","istanbul","Metrob\\u00fcs"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/29/iecrop/metrobus-dha1_18150325_16_9_1624976245-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2021-06-29 17:09:36","dateModified":"2021-06-29 17:17:31","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":553}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/metrobusten-dumanlar-yukseldi-yolcular-tahliye-edildi-6512417/');