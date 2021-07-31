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Metruk binadan yayılan koku dehşeti ortaya çıkardı

Gaziantep’te terk edilmiş metruk bir binadan yayılan kötü kokular üzerine yapılan aramalarda giriş katta erkek cesedi bulundu.

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Metruk binadan yayılan koku dehşeti ortaya çıkardı

Olay, Merkez Şahinbey ilçesine Kılınçoğlu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binadan gelen kötü koku üzerine binaya giren mahalle sakinleri apartmanın giriş katında bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedi bulan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen şahsın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

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