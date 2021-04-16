Mevlüt Çavuşoğlu: Nikos Dendias haddini aştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) resmi temasları kapsamında başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu ve Tatar, basın toplantısının sonunda muhabirlerden gelen soruları yanıtladı.

Yunanistan'la son bir buçuk yıldır yaşanan gerginlik ve farklılıkların diyalog yolu ile çözülmeye çalışıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan'ın istememesi nedeni ile 5 yıl hiç yapılmayan istişari görüşmeleri tekrar başlattık. Dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareleri de gerçekleştirdik. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretini de önemli bir yumuşatma fırsatı olarak görmüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız nadiren dışişleri bakanlarını kabul eder ve lütfetti, Sayın Dendias'ı da kabul etti” dedi.

“DENDİAS GERÇEK DIŞI İTHAMLARLA SUÇLADI”

Söz konusu görüşmede her iki tarafın da farklı görüşleri dillendirmesine rağmen görüşmelerin dostane bir havada geçtiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bu kadar yaşanan gerginlikten sonra bir görüşmede bu farklılıkların çözülmesi mümkün değil ama istişari görüşmelerin başlamasının amacı da bunları görüşmeye devam etmektir. Basın toplantısında Sayın Dendias ve ekibinden bize şöyle bir talep geldi: ‘Biz basın toplantısında tartışma oluşturacak konulara değinmeyeceğiz, sizden de aynı yaklaşımı bekliyoruz.' Ama basın toplantısının belli bir noktasından sonra Sayın Dendias gerçek dışı ithamlar ve çelişkili ifadelerle suçladı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“DENDİAS HADDİNİ AŞTI”

Doğu Akdeniz Konferansını kıyıdaş ülkeler olarak bir araya gelinmesi, hakça paylaşımı konuşulsun diye önerildiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde 6 millik karasularının üstünde 10 millik hava sahası talep eden bir ülke yok, sadece Yunanistan. Böyle hukuka aykırı bir talepte bulunuyorsun, bizim uçak geldi diye de ‘Türkiye benim egemenlik haklarımı ihlal etti' diyorsun. Ev sahibi olarak gereken nezaketi gösterdik. Sayın Dendias haddini aştı, ben de gerekli cevabı devletim, milletim ve Kıbrıs ile ilgili de ithamlar olduğu için Kıbrıs Türk halkı adına da vermek durumundaydım” ifadelerini kullandı.

“YAPICI YAKLAŞIMLARIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın samimi davranması ve kavgaya devam edip etmek istemediklerine dair karar vermeleri gerektiğini söyleyerek, “İki komşu ülke olarak bizim çözüm yollarını beraber konuşmamız gerekiyor. Türkiye olarak biz yapıcı yaklaşımımızı devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Kıbrıs’ı ilgilendiren konularda Avrupa Birliği'nin (AB) KKTC’yi yok saydığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “AB yüzde 100 hatalı da olsa Rum kesimini destekliyor. Böyle olunca da KKTC'nin AB'ye güvenmemesini anlamanız lazım ” dedi.

KUR’AN KURSLARININ KAPATILMASINA TEPKİ

KKTC Anayasa Mahkemesi’nin geçtiğimiz günlerde ülkedeki Kur’an kurslarının kapatılması kararına ilişkin soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, “Bu konu Türkiye'de de büyük bir hassasiyet oluşturdu. Yargının bağımsızlığı ilkesi ve Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın bağlayıcılığına her ülke saygı duyar. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz fakat bu, mahkemenin verdiği bir kararı eleştirmemek demek değildir. Yani eleştirme hakkımız vardır. Çünkü mahkeme eğer hukukla uygun ya da talebe uygun karar vermediyse bunu eleştirebiliriz. Bu karar, ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükmüne göre verilmiş bir karar değildir” ifadelerini kullandı.

İdeolojik verilen bu kararın içinde her ne kadar gerekçesinde ve içinde ibareler yer almasa da daha sonra bu karara yön veren ve bunun uzantılarının yaptığı açıklamaların çok açık olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Yok laiklikmiş, yok başka bir şeymiş. Buna benzer ifadeleri ve yorumları da gördük. Laiklik, herkesin din özgürlüğünü inancını ve dinini öğrenme hakkının garantisidir. Peki, Anayasa Mahkemesi’ne başvuran kişiler ne talep etmiştir? Gerekçesi nedir, neyi talep etmişlerdir? Burada çalışan bazı sendika ve bireyler, bu kişilerin özlük hakları ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuşlardır. Anayasa Mahkemesi’ne bu sebeple başvurdukları halde Anayasa Mahkemesi konuyu neden buna getirip karar veriyor?” sözlerini kaydetti.

“İDEOLOJİK BİR KARARDIR”

Söz konusu kararının zamanlamasının da son derece manidar olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Tam Ramazan ayının ilk haftasında, 2018’de yapılan bir başvurunun değerlendirilip karara bağlanması son derece manidardır. Hiç kimse kusura bakmasın, evet yargıya saygımız var ama bu karar ideolojik bir karardır. Bunun düzeltilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Başbakan Hamza Ersan Saner’in yaptığı açıklamaları önemsiyoruz. Elbette buradaki tüm Müslümanlar arasında hassasiyet oluşturduğu gibi Türkiye’de de hassasiyet oluşturdu. Türkiye’de halkımızın hassasiyetini de bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dile getirdi” dedi.

Artık bu tür ideolojik yaklaşımların olmamasını temenni ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Gerçek anlamda hukukun üstünlüğü tesis edilsin, bizim temennimiz budur. Özellikle inançla ilgili konular hassastır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi, herkesin inancı ve eğitim hakkı garanti altında tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.

TATAR: DENDİAS ÇİZMEYİ AŞMIŞTI, CEVABINI ALDI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Çavuşoğlu’nun Dendias'a verdiği yanıtın yerinde olduğunu söyleyerek, “Haklarımızı yedirmeyiz. Yunan Bakan Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı” dedi.

Tatar, KKTC'de Kur’an kurslarının kapatılması hakkında da, “Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının açıklanmasından önce bazı kimseler kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuşlar. Bana verilen bilgiye göre KKTC’de öyle bir mesele olamaz. Bu çok hassas bir konudur, düzeltilmesi ve spekülasyona son verilmesi en büyük dileğim. Burada inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü var” ifadelerini kullandı.

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