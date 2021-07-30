Mevsim normallerini 8 derece aştı…. Kavurucu sıcaklar bitmiyor

Yurdu saran aşırı sıcaklar mevsim normallerini yaklaşık 8 derece aştı. Sıcak ve kurak hava, yurdun birçok noktasından gelen yangınlarla mücadeleyi de zorlaştırırken, Akdeniz Bölgesi’nde bugün kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

BİRKAÇ ŞEHİRDE YAĞIŞ GÖZLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.