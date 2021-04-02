Meydanlara inen kadınlar: İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaktan vazgeçmeyeceğiz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrumlu Kadınlar Grubu 5 gündür üst üste yaptıkları İstanbul Sözleşmesi eylemi ve basın açıklamasını bugün de Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde meydana gelen 15 kadının ellerinde “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” ve “İstanbul Sözleşmesini Uygula” yazılı dövizler ve “İstanbul Sözleşmesi Bizim” yazılı pankart olduğu görüldü.

POLİS KİMLİK TOPLAMAK İSTEYİNCE GERGİNLİK YAŞANDI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler basın açıklamasının yapılamayacağını belirterek kadınların meydan ayrılmasını istedi. Polisler kadınlardan kimliklerini vermelerini isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Kadınlar kimliklerini vermeyi reddederek basın açıklaması gerçekleştirdi.

“YASAKLAMA KARARLARINI TANIMIYORUZ”

Bodrumlu Kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi Bizim, Susmuyoruz Korkmuyoruz İtaat Etmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi Uygulansın, Kadın Yaşam Özgürlük, Yaşasın Kadın Dayanışması” sloganları attı, kararı alkışlarla protesto etti. Bodrumlu Kadınlar Grubu adına basın açıklamasını Pelin Bolgül okudu. Bolgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Daha dün İstanbul’da 40 öğrenci gırtlaklarına basılarak işkenceyle gözaltına alındı. İşte bu mücadeleye destek veren ve karşılığında tutuklanan, ev hapsine mahkum edilen dostlarımızın kadın arkadaşlarımızın mahkemesi var bugün. Biz bu ülkenin her noktasında bir direniş olduğunu biliyoruz. İşte burada da İstanbul Sözleşmesi için ses çıkarmaya çalışıyoruz. Yasaklandı gerekçeleriyle bizi durdurmaya, engellemeye çalışanlar, bu gerici faşist iktidarın farklı bileşenleri sadece. Yasaklama kararlarınızı tanımıyoruz. Çünkü meşru olan bizleriz. Bodrumlu kadınlar olarak hukuksuzca tutuklanan ve ev hapsine mahkum edilen Boğaziçi direnişçilerine selam olsun.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Bolgül açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

* Kadının bir tür mülk haline getirilmesine, kendisine her şeyin yapılabilir olduğu, erkeğin her arzusunu yerine getirmek zorunda olan köle olarak görülmesine değil, erkeklerin bu ayrıcalığını kaybetmesine içerleyen, eşitlik talebinden, eşitlikten tiksinenlerin “yatıştırılması” için sözleşmeden çıkılmasını kabul etmiyoruz.

* Bizler, cinsiyeti, cinsel yönelimi nedeniyle hiç kimsenin ayrımcı, eşitsiz uygulamalara maruz kalmadığı, her nasıl kurulursa kurulsun eşitliğin, özgürlüğün, karşılıklı saygı ve sevginin esas olduğu hanelerde eşit ve özgür bir yaşamı savunuyoruz. Bu yaşamı sağlamak için İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaktan, sözleşmenin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması ve kadının özgürleşmesi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.

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