MHP, Atilla Kaya’nın ihracı için düğmeye bastı

MHP, partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli&#8217;ye muhalif olan İstanbul Milletvekili Atilla Kaya&#8217;nın ihracı için düğmeye bastı.. MHP İstanbul İl Başkanlığı, Atilla Kaya&#8217;nın ihracını imzaya açtı. Yönetim kurulu üyelerinin kararı imzalaması bekleniyor.. İlginizi ÇekebilirAhmet Şık, Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu. İlginizi ÇekebilirAli Babacan&#039;dan Devlet Bahçeli&#039;ye yanıt. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6477668}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mhp-atilla-kayanin-ihraci-icin-dugmeye-basti-6477668');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6477668,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mhp-atilla-kayanin-ihraci-icin-dugmeye-basti-6477668/","headline":"MHP, Atilla Kaya&#8217;nu0131n ihracu0131 iu00e7in du00fcu011fmeye bastu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Ahmet \\u015e\\u0131k","Ali Babacan","Devlet Bah\\u00e7eli","istanbul","MHP","TBMM","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/09/iecrop/mhp_16_9_1595343676-880x495-1_16_9_1623252238-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2021-06-09 18:24:26","dateModified":"2021-06-09 18:33:32","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1627}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mhp-atilla-kayanin-ihraci-icin-dugmeye-basti-6477668/');