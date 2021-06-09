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MHP, Atilla Kaya’nın ihracı için düğmeye bastı

MHP İstanbul İl Başkanlığı, Devlet Bahçeli'ye muhalif olan İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı için harekete geçti.

İsmail SAYMAZ
Güncellenme: 18:33, 09/06/2021
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MHP, Atilla Kaya’nın ihracı için düğmeye bastı

MHP, partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye muhalif olan İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın ihracı için düğmeye bastı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı, Atilla Kaya’nın ihracını imzaya açtı. Yönetim kurulu üyelerinin kararı imzalaması bekleniyor.

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Ahmet Şık Ali Babacan Devlet Bahçeli istanbul MHP TBMM Türkiye
Yayınlanma Tarihi:18:24,