MHP, Türkeş’i anma programı gerçekleştirmeyecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, teşkilatlara bir bilgi notu gönderdi.

Yalçın tarafından teşkilatlara gönderilen bilgi notunda, “Bilindiği üzere, Covid-19 salgınında son günlerde yaşanan ciddi artış dolayısıyla hükümetçe alınan yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Covid 19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere, siyaset dahil, gündelik hayatımızın her alanında uyulması önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yeni tedbirler dolayısıyla, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anmak için MHP il ve ilçe teşkilatlarının 4 Nisan'daki toplantılarının bu defa gerçekleştirilmeyeceğinin belirtildiği bilgi notunda, şu ifadelere yer verildi:

* Söz konusunu yeni tedbirler dolayısıyla, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş’i anmak üzere her yıl 4 Nisan günü MHP il ve ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen açık veya kapalı anma toplantıları bu defa gerçekleştirilmeyecektir. MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak Başbuğ’a duyduğumuz minnet ve vefa, çeşitli medya ve sosyal medya vasıtaları kullanılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

* Başbuğumuzun aziz hatırası ihtiram ve muhabbetle yad edilecek, camiamızın belleğinde bıraktığı derin ve kalıcı izler heyecan ve coşkuyla tazelenecektir. Kutlu ülkü kervanının, Alparslan Türkeş’in gösterdiği yolda her geçen gün büyüyerek ilerlediği, onun manevi huzurunda dualarla anılacaktır.

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