MHP’li başkandan sonra eşine de ‘darp’ suçlaması

Adı çok sayıda darp ve hakaret iddiasına karışan Aliağa'nın MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar'ın eşi Özlem Acar'ın Senegalli dil öğretmenini darp ettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Özlem Acar, çocuklarının dil eğitimi için Anna Maria Maye Nydong ile anlaştı. Yaklaşık altı yıldır Türkiye'de olan Nydong, aylık 5500 TL karşılığında İstanbul'dan İzmir'e gitti. Ancak iddiaya göre Nydong evdeki işleri de yapmaya zorlandı. 18 Mart'ta Nydong, ütü yapmaya itiraz edince aile üyeleriyle karşı karşıya geldi. Nydong, bir gün sonra evden ayrılmak üzere İstanbul'dan geliş masraflarını istedi. Bunun üzerine kavga çıktı ve Acar, makasla Nydong'un saçlarını kesti. Gözaltına alınan Nydong, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor. Avukat Sertaç Özgen, “Müvekkilime yapılanlar emek sömürüsüdür” dedi. Özlem Acar ise işine son verdikleri için Nydong'un evden çıkmak istemediğini, özel görüntülerini çektiğini, fotoğrafı silmek için telefonu almak istediğinde elini ısırdığını, kurtulmak için kadının saçlarını kestiğini söyledi.