MHP’li başkanın katiline müebbet hapis cezası

MHP’li Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, 24 Mayıs 2019’da ilçeye bağlı Başköy Mahallesi’ndeki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı ve İYİ Parti belediye başkan adayı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Isparta Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık Abdurrahman Koç ve tutuksuz yargılanan baba Abdullah Koç SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya, maktul İhsan Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu, annesi Fatma Öztoklu ve taraf avukatları katıldı.

“BANA KÜFÜR EDEREK SALDIRDI”

Abdurrahman Koç, “Babam seçimi kaybettiyse beni ilgilendirmez, azmettirdiği kesinlikle yalandır. Amacım öldürmek değildi. Bu olayda kimse beni azmettirmedi ve yönlendirmedi. Rahmetli başkan bana küfür ederek saldırdı. Olayda ağır tahrik var. Çok pişmanım” dedi.

Tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah Koç da “Ben seçim öncesinde ya da sonrasında kesinlikle gerginlik olmadı. Ben seçimi kaybettikten sonra normal hayatıma dönüp köyüme gittim. Bizim alnımız ak, kursağımızdan haram lokma geçmedi. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan Abdurrahman Koç'un kasten adam öldürme suçuyla müebbet hapis ile cezalandırılmasına, tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah Koç, İrfan Kaynak ve Osman Koç'un ise “yardım etme” suçundan 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Tutuklu olarak yargılanan Necmi Y. de beraat etti. (İHA)