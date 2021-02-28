MHP’li belediye 10 milyon liraya bilardo salonu yaptırıyor

MHP'li Ankara Gölbaşı Belediyesi, 9 milyon 750 bin liraya bilardo salonu yaptırıyor. Başkan Ramazan Şimşek temel atma törenine katıldı ve “Bilardo ülkemizde en çok ilgi gören spor dalları arasında. Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonaları artık ilçemizde yapılacak'' dedi. Şimşek, dünyaca ünlü bilardocu Semih Saygıner ile bilardo oynadı. 2 bin metrekare alanda kurulacak komplekste, federasyon binası, turnuva salonu, fuaye, mutfak, kafeterya, sporcu giyinme, dinlenme ve hakem odası, çift tribün, loca, toplantı salonu, açık otopark olacak. Kompleks için 12 Ekim 2020'de açık ihaleye çıkıldı, 4 Kasım'da ise 9 milyon 750 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

BİLARDO ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Bilardo hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi ile takip edilen ve ülkemizde en çok ilgi gören spor dallarından biri. Bu tesis, ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak. Spor denilince akla Ankara ve Gölbaşı gelecek. Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonaları önümüzdeki yıldan itibaren Gölbaşımızda oynanmaya başlayacak. Bu organizasyonlar sayesinde hem Gölbaşımız tanıtılacak hem de binlerce sporcu ve seyirci ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağız” dedi.