MHP’li Büyükşehir Belediyesi’ndeki iddialar için savcılık harekete geçti

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı ve bazı yöneticilerin görevi kötüye kullandığına yönelik iş insanı Hacı Nuh Kaya'nın CİMER'e yaptığı başvurunun ardından İçişleri Bakanlığı'nın izniyle Manisa Valiliği tarafından ön inceleme başlatılmıştı.

İddiaların sahibi iş insanı Hacı Nuh Kaya geçtiğimiz Mayıs ayında SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, yönetim kurulu başkanı olduğu Manisa Geri Dönüşüm Enerji. A.Ş.'nin işlettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Rehabilitasyon Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası'nın bakımı ve işletilmesinin baskıyla ellerinden alındığını, o dönemde büyükşehirde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yapan ve şuanda Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Yıldırım'ın kendilerinden para istediği iddialarında bulunmuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SONRA SAVCILIKTA İDDİALARI İNCELEMEYE ALDI

İş insanı Hacı Nuh Kaya'nın CİMER'e yaptığı şikayetin ardından savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının da harekete geçtiği öğrenildi.

Sayıştay Başmüfettişlerinin de iddialarda yer alan konular için inceleme ve araştırma yaptığı, sonuçları önümüzdeki aylar içerisinde açıklayacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

MHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA: ERTUĞRUL YILDIRIM GÖREVDEN ALINDI

İddialar üzerine başlatılan incelemelerin ardından MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak iddialarda ismi geçen Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ın görevden alındığını duyurdu.

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan başvuruya binaen Manisa Valiliği'nce ön inceleme ve araştırma gerçekleştirilmek üzere muhakkik ataması yapılmakla birlikte ön inceleme ve araştırma süreci devam etmektedir.

* Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan yazılı şahıs başvurusuna da istinaden savcılık tarafından inceleme ve araştırma sürmekte olup, henüz sonuçlanmamıştır.

* Ayrıca Sayıştay Başmüfettişliğince yapılan denetimler kapsamında yapılan incelemelerin sonuçlanması beklenmekte olup, Belediyemiz bünyesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi, sürecin salahiyetinin sağlanmasını teminen yapılan inceleme ve araştırmalar sonuçlanıncaya kadar Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, mevcut görevinden alınarak münhal kadroya atanmıştır. Yıldırım'a bağlı olarak çalışmakta olan daire başkanlıkları ise aşağıdaki gibi görevlendirilmiştir.

1-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya bağlı olarak çalışması,

2-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığının Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya bağlı olarak çalışması,

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'a bağlı olarak çalışması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.