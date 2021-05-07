MHP’li Semih Yalçın’dan yeni anayasa önerisi tepkilerine yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, geçen günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kamuoyuna duyurduğu 100 maddelik yeni anayasa önerisine tepkilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yalçın, yeni bir anayasa oluşturma meselesinin MHP açısından birkaç boyutu bulunduğunu belirterek şunları belirtti:

* MHP sadece bir siyasi hareketin temsilcisi değil; Türkiye’nin sosyolojisine, devlet geleneğine ve tarihine çok yönlü katkıda bulunan bir fikir hareketinin de partisidir.

* MHP’nin kullandığı siyasi jargon ve mücadele tarzının temelini; ağdalı retorikler, fikri derinlikten mahrum sathi ve süslü sloganlar değil, milletimizin birkaç bin yıllık kültürel birikiminden beslenen Türk milliyetçiliği ülküsü oluşturur.

* O bakımdan MHP’nin tarih ve millet önünde büyük sorumlulukları ve ödevleri vardır. MHP; milletimizin içtimai, hukuki, idari vb. ihtiyaçlarını dikkate alarak fikir ve proje üretir, sonra da bunu milletimizin hakemliğinde hayata geçirir.

“SOL ÇEVRELERİN TEPKİSİ ACZİN İŞARETİDİR”

Yalçın, şunları kaydetti:

* MHP, bu gerçekler ışığında Türkiye’nin güncel ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir, gereksiz teferruatlardan arındırılmış ve milletimizin egemenlik haklarını garanti atına alan yeni bir anayasanın hazırlanması için kolları sıvamıştır.

* MHP’nin hazırladığı yeni anayasa önerisinin zillet cephesinde yarattığı şaşkınlık, sadece partimizin bu hamlesinin beklenmedik bir zaman diliminde gelmesiyle açıklanamaz. MHP’nin bu hamlesiyle ilgili hazımsızlığın arkasında, zillet cephesinin açıkta yakalanmış olmasının da payı büyüktür.

* Kılıçdaroğlu ve İP Müdiresinin HDP ile masaya oturarak ‘ortak anayasa’ görüşmeleri yaptırması; anlaştıkları konuları 2023 seçimleri için ‘ortak mutabakat metni’ haline getirme kararı almışken MHP’nin samimi hamlesi oyunlarını bozmuştur.

* Partimizin yeni anayasa bağlamındaki çabalarını somutlaştırmasından telaşa kapılan bu şer cephesinin geriye düşmekten kaynaklanan haset ve çekememezliği; derbeder, haksız ve aceleci tepkilerin bir başka sebebidir.

* Sol çevrelerin MHP’nin anayasa çalışmalarına telaş ve şaşkınlık içinde verdiği tepki; aczin, yetersizliğin, lümpenliğin ve çaresizliğin işaretidir.

* Daha anayasa metni ve maddelerini görmeden tenkit ve aşağılama yarışına giren sözde aydın ve sözde gazeteci müsveddeleri ‘hamakat ehli’ olma yolunda yarış içindedirler.

“SİYASİ PARTİLER, ANAYASA SÜRECİNE KATKI SUNMALI”

Semih Yalçın, şunları ifade etti:

* Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun yüzüncü yılına adım adım yaklaşmaktadır.

* Darbe ürünü anayasaların, bölgesinde ve dünyada giderek yükselen Türkiye’yi taşıyamadığı bir hakikattir. Zaten son olarak hazırlanan 1982 Anayasası bugüne kadar gerçekleştirilen değişikliklerle yamalı bohçaya dönmüş, sürekli estetik ameliyatlarla neredeyse tanınmaz hâle gelmiştir.

* Türkiye’nin modern ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek komple bir anayasaya şiddetle ihtiyaç duyduğu bir hakikattir. Bu çerçevede MHP, üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmiş ve bu alanda sürdürdüğü çalışmaları tamamlayarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ağzından kamuoyuyla paylaşmıştır.

* Bilahare yeni anayasa önerimiz aynı gün Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmiştir. MHP’nin kamuoyuyla paylaştığı yeni anayasa önerisine şimdiye kadar sadece Cumhur İttifakının ortağı Ak Parti’den olumlu tepki gelmiştir.

* Bu arada Ak Parti’nin de bizim tarafımızca bilinen bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı duyurulmuştur. MHP ve Ak Parti ve dışındaki siyasi partiler de oyun bozanlığa yeltenmek ve topu taca atmaya çalışmak yerine yapıcı bir tavır takınmalı, ve yeni anayasa sürecine katkı sunmalıdırlar.

* Yeni anayasa meselesi sulandırılmak ve peşin hükümlere boğulmak yerine, kamuoyunda büyük bir ciddiyet, aklıselim ve soğukkanlılıkla ele alınıp bilim çevrelerinde tartışılmalıdır.

* 2023 sonrasında hayata geçecek ve 21’inci yüzyılda Türkiye’yi taşıyabilecek kâmil bir anayasa metni üzerinde milli mutabakat sağlanmalıdır. DHA