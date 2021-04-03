MHP’li üye AKP’li belediyedeki bankamatik memurlarını açıkladı

Elazığ Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci gününde belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü. AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlığında toplanan mecliste MHP Grup Başkanvekili Behçet Susmaz belediyenin birim müdürleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Susmaz, Elazığ Belediyesi birim müdürlerinin görevlerine vekaleten baktığını ve daha önce müdürlük yapmış kişilerin ise maaşlarına almalarına rağmen işlerine gitmediklerini iddia etti.

“İNSANLAR MAAŞ ALIYOR AMA BİRÇOĞU GÖREVE DE GELMİYOR”

Elazığ Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Grup başkanvekili Behçet Susmaz, Elazığ Belediyesinin 29 birim müdürlüğünün 19'unun vekaleten bakıldığını söyledi. Susmaz açıklamasına şöyle devam etti:

“Belediyemizin birim müdürlerinin listesini çıkarttım. Belediyemizin 25 müdürlüğü var bunların 6 tanesi asil 19 tanesi ise vekaleten müdürlüklere bakıyor. Yani belediyemizdeki müdürlüklerin yüzde 24'ü asaleten yüzde 76'sı ise vekaleten bu görevleri sürdürüyor. Ben bu meseleye daha çok şu açıdan bakmak istiyorum, müdürlüklerde vekâleten görev yapan arkadaşlarımızın daha öncesinde asaleten görev yapan müdürlerimiz nerede? Yaptığımız araştırma neticesinde öğrenebildiğim kadarıyla daha önce müdürlük yapan arkadaşlarımız görevden alındıktan sonra başka göreve verilmiyor. Bir müdür görevinden alındıktan sonra aynen merkez valisi gibi bir yere sabah gidip akşam gidiyor. Bu belediye çok değişik siyasi partiler içerisinde yönetilmiş olsa kadro değişiklikleri olabilir. Ama uzun yıllardan beri Elazığ Belediyesi aynı görüş, aynı düşüncede olan belediye başkanlarımız ve ekiplerimiz tarafından yönetiliyor. Buna rağmen bu kadar müdür değişikliği ve kadro israfının sebebini anlamış değilim. Beytülmâl diyoruz, tahmin ediyorum Elazığ Belediyesinde daha önce birimlerde müdürlük yapmış bilgi birikimi olan tecrübesi olan insanlar maaş alıyor ama atıl halde bekliyor ve herhangi görevde bulunmuyor. Hatta birçoğu göreve de gelmiyor mesaiye 'de uymuyor. Bu kişiler ne yapıyorlar bilmiyorum.”

MHP Meclis Üyesi Behçet Susmaz’ın iddialarını AKP’li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı.