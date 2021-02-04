MHP’liler Twitter’a meydan okudu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin Twitter’dan 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşıma engelleme getirilmesinin ardından birçok MHP’li engelleme getirilen sözleri aynen paylaşarak Twitter’a meydan okudu.

Bahçeli’nin engelleme getirilen, “Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir” ifadeleri partililer tarafından paylaşılarak, ‘Bir Silersinz Milyon Yazarız’ etiketi gündeme sokulmaya çalışıldı.

Twitter, Bahçeli’nin paylaşımına uygulanan engellemeyi şöyle açıklıyor:

“Bazı durumlarda hesap sahibinin kurallarımızla uyumlu olacak şekilde hesabını güncellemesini beklerken veya hesaptan sıra dışı etkinlik saptadığımızda, hesap ayarları nedeniyle hesaplara bildirim ekleyebiliriz. Ayrıca bir kişinin kuralları özellikle açık bir şekilde ihlal ettiğini veya bizden bildirim almasına rağmen bu kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğini belirlersek, hesap düzeyinde yaptırım uygularız.”

MHP’Lİ YALÇIN: MASAYA YATIRMA ZAMANI GELMİŞTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

*Twitter, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını bahane eden unsurlarca zillet ittifakı desteğinde sürdürülen terörist faaliyetler hakkında partisinin görüşlerini kamuoyuyla paylaşan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tweetlerini sansürlemiştir. Twitter bu davranış biçimiyle, sosyal medya denen kontrolden çıkmış dipsiz gayya kuyusunun Deli Dumrul'u, kırk haramisi hâline gelmiştir.

*Hem milyonlarca takipçisi bulunan siyasetçiler üzerinden trilyonlar kazanan, hem de onların tweetlerini keyfine göre sansürleyen Twitter'ın bu sosyal medya simsarlığına kimse boyun eğmez, eğemez.

*Twitter devlet içinde devlet, medya içinde medya patronu gibi davranmakta; kerameti kendinden menkul kurallarını hem bütün ülkelere, hem de bütün insanlığa dayatmaktadır.

Şurası bilinmelidir ki hiç kimse veya hiçbir kuruluş uluslararası hukukun, evrensel insanlık değerlerinin ve her ülkede yerel kültürel değerlerle zenginleştirilerek tatbik edilen modern demokratik nizamın üzerinde değildir.

*Ayrıca her ülkenin kendine göre sosyal kıymetler bütünü, inanç iklimi, demokrasi anlayışı ve toplumsal öncelikleri vardır. Yerel ve toplumsal olsa da insani değerler ve inançlar kutsaldır, masundur; asla tekelleştirilemez, tahakküm altına alınamaz.

*Hiçbir ülke veya kuruluş, bir başka ülke veya toplumun demokratik düzenine müdahalede bulunamaz, ilke ve hukuk dayatamaz.

*Uluslararası hukuku ve evrensel normları çiğneyerek kendini devlet veya devlet otoritesi yerine koyan, kendi meşkuk ve tartışmalı hukukunu dayatan, medyada tröstleşme eğilimindeki Twitter ve benzeri sosyal medya kuruluşlarını masaya yatırma zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir.

*Bütün ülkelere kendi menfaat nizamını dayatmaya kalkarak uluslararası güvenlik ve barışı tehlikeye sokan bu türden sermaye ve çıkar unsurlarını hizaya getirmek üzere uluslararası camiayı harekete geçmeye çağırıyoruz.

*Birleşmiş Milletleri ve hatta bütün demokratik ülke yönetimlerini bu konuda ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Türk demokrasisine müdahale niteliğindeki bu cüretkâr tutum karşısında Türkiye olarak derhâl gereken tedbirler alınmalı, Twitter'ın tahakkümüne ve hadsiz müdahaleci davranışına cevap olarak bu sosyal medya kuruluşunun yayınları denetlenmelidir.

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