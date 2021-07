MHP’lilerden ‘tutuklama’ tepkisi: Bir grup partili istifa etti

İstifa edenler arasında Abdurrahman Yaylagül'ün yanı sıra, MHP'li Meclis Üyesi Selim Tokgöz ve 2019 seçimlerinde MHP saflarından İl genel meclisi adayı olan Mehmet Horuz, Mustafa Üzümcü, Mustafa Yaylagül ve Mehmet Sait Akgün'ün de olduğu bildirildi.

İstifa edenler arasında bulunan ve MHP'nin 2019 seçimlerinde Çelikhan Belediye Başkan Adayı olan Abdarruhman Yaylagül, “Tutuklananlardan biri de MHP'li belediye meclis üyesi Mustafa Sonkaya. 50 yıllık tütün üreticisi 66 yaşındaki Abdurrahman amca da hapisle tanıştı” ifadelerini kullandı.

Yaylagül, “Sevgili Çelikhanlılar, değerli tütün üreticisi vatandaşlarımız” diye seslenerek başladığı açıklamasında şunları kaydetti:

SAHİPSİZ MEMLEKETTE ÇÖZÜM YERİNE TUTUKLAMA

* Bilindiği üzere tütün satışına getirilen hapis cezasını içeren kanun sebebiyle geçtiğimiz günlerde ilçemizin onurlu vatandaşları tarafından onuru, namusu ve şerefi olan ekmeğini yani tütününü korumak amacıyla bir dizi protesto gerçekleştirilmiş ve haklı isyanlarını gerekli mercilere duyurmak için, çocuklarının geleceği için, ekmeğine uzanan ellere tepki mahiyetinde eylemler içerisinde bulunulmuştur.

* Sahipsiz memleketimizle maalesef çözüm yönünde uzlaşmak yerine gözaltılar gerçekleştirilmiş ve bu sabah itibarıyla 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini üzüntüyle öğrenmiş olduk.

PARTİMİZDEN İSTİFA EDİYORUZ

* Bunlardan üçünün Çelikhanlı tütün üreticileri olduğunu da hatırlatmak isteriz. Tutuklananlardan birinin de halk tarafından seçilmiş olan MHP belediye meclis üyemiz Mustafa Sonkaya olduğunu belirtmek isterim.

* 50 yıllık tütün üreticisi olan 66 yaşındaki Abdurrahman amcayı dahi hapisle tanıştırmak isteyen bu denli kararlara karşı yanımızda durmayan, Çelikhan halkını yalnız bırakan 2019 yerel seçimlerinde aday olarak bulunduğumuz hükümetin ittifak ortağı partimiz Milliyetçi Hareket Partisi’nden il genel meclis üyesi adaylarımız Mustafa Üzümcü, Mehmet Horuz, belediye meclis üyemiz Selim Tokgöz ve diğer üyelerimiz ile beraber topluca istifa etmiş bulunmaktayız.

* Her zaman, her şartta ve her yerde halkımızın yanında olduğumuzu ifade ediyor halkımıza saygılarımızı sunuyoruz. Güzel günlerde buluşmak ümidiyle…

EYLEMLERE DE DESTEK VERMİŞTİ

Abdurrahman Yaylagül, tütün eylemleri sırasında yaptığı paylaşımlarla eylemlere destek verdi, “Ekmeğinin peşinde koşan, alınterlerine sahip çıkan halkına tenezzül edip yanına bile gelmeyen vekillerimiz yarın hangi yüzle gelecekler? Merak ediyorum. Bir de destek olmaya gelenlere de karalama ve kötüleme kampanyasına giriyorlar ya! Yazık, gerçekte çok yazık, Çelikhan halkı bunu hak etmiyor” ifadelerini kullandı.