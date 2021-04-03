MHP’lilere ‘Sizin gibi ortak düşman başına’ diyen AKP’li başkan çark etti

Elazığ Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında 2020 faaliyet raporu görüşmelerinde MHP Meclis Üyesi Burak Düzenli'nin faaliyet raporuna ilişkin eleştirilerine sinirlenen AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Yani ittifak ortağıyız, sizin gibi ortak da düşman başına” diyerek tepki göstermişti. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği olayla ilgili AKP'li Şerifoğulları yeni bir açıklama yaptı. Şerifoğulları, kullandığı ifadelerin farklı yöne çekildiğini iddia etti.

GERİ ADIM ATTI

AKP'li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

* Dün gerçekleştirdiğimiz Belediye Meclis Toplantısı esnasında faaliyet raporu hakkında söz alan MHP’li Meclis Üyesi arkadaşımızın açıklamalarına istinâden vermiş olduğumuz cevap, özellikle muhalif ulusal medya organlarınca farklı yönlere çekilerek beyanımızdan fitne ve tefrika çıkarmaya yönelik manalar aranmıştır.

* Kullanmış olduğumuz ifadelerin farklı yönlere çekilmesine müsade etmeyeceğiz. Toplumun her kesiminin de şahadet edeceği üzere; Cumhur İttifakı’nın kuruluş manasına ve ruhuna amasız fakatsız sadakatle bağlı olduğumuzun, FETÖ/PKK/DHKP-C gibi terör örgütlerinin menfaatlerine aşk ile bağlı, idrak ve ferasetleri bağlanmış belirli kesimler tarafından iyice bellenmesini ve bilinmesini istiyor, kamuoyunu saygıyla selamlıyorum.

NE OLMUŞTU?

Elazığ Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporuyla ilgili MHP meclis grubu adına konuşan Burak Düzenli rapordaki eksikliklere değindi. Eleştirilere sinirlenen Şerifoğlulları, ittifak ortağı olduklarını hatırlatarak iğneleyici cümleler kullandı.

Şerifoğulları, “Elazığ belediyesini tarihinin en büyük yerlerine ulaştırdık. 2021'de bu tür çalışmalar devam edecek. Keşke düşünürken yapmış olduğumuz çalışmaları görseydiniz. Sadece sapmalara, analizlere takılmasaydınız. Yani ittifak ortağıyız, sizin gibi ortak da düşman başına. Bunu demek zorunda bıraktınız. Çünkü; yapmış olduğumuz o kadar güzelliği görmeyip, teşekkür etmeyip, analizden cetvelden bahsetmek hem meclise hem 2 bin 400 tane belediye personeline hakaret olarak algıladım” demişti.

MHP’li meclis üyelerinin cevap vermesine izin vermeyen AKP’li Şerifoğulları meclisi kapatmıştı.