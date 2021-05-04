MHP’nin 100 maddelik yeni anayasa önerisine AKP’den ilk açıklama

AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 100 maddelik yeni anayasa çalışmalarının tamamlandığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Bostancı, Bahçeli’nin yeni anayasayla ilgili yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz” diye konuştu.

‘TEMEL BİR METİNDE BİRLEŞMEK MÜMKÜN’

Bostancı, parlamentoda temsil edilen tüm partilerin Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koymalarının yerinde olacağını ifade ederek, “Çünkü herkes yeni Anayasa yapılması lazım geldiğini, 80 darbesinin ürünü olan bu Anayasanın değişmesi gerektiğini söylüyor ve ortak bir tutum sergiliyor. Bu tavrın doğal sonucu yeni Anayasa tekliflerinin müzakere için açıklıkla ortaya konmasıdır. Malum, bir yere varmak istiyorsan, bu gerçek bir talep ise, yola çıkacaksın. Evde oturup ‘gitsek iyi olur’ demek sadece fantezi olur. Yeni Anayasa için de tüm partiler ellerinde birer taslak metinle yola çıkmalı. Bunu yapmayanlar, yeni anayasa konusunda sadece slogan atmış olurlar. Türkiye’de siyasi partilerin ve yeni Anayasa konusunda şu veya bu derecede görüş ve önerilere sahip kesimlerin nihai noktada temel bir metinde birleşmelerini mümkün görürüz. Önemli olan yapıcı bir tutum almaktır” dedi.

‘BU BİRİKİM SİYASETTE MEVCUTTUR’

Naci Bostancı, yeni anayasa konusunda siyasi rekabetin aşılacağı vurgusunu yaparak, “Siyasi rekabet, konum farklılıkları bir zorluk; ancak bunu aşacak birikim siyasetimizde mevcuttur diye düşünüyorum. Halihazırdaki şartlar, yakın tarihte yaşananlar, yeni Anayasa tartışmaları tüm partilere, hepimize bunu artık nihayete erdirmek konusunda bir sorumluluk yüklüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye Anayasa tekliflerini kamuoyu ile paylaştıkları için teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)