MHRS randevu alma: 55 yaş üstü aşılama süreci başladı

Birçok aşamada ikinci doz aşı çalışmaları sürerken, ilk doz aşıda sıra 55 yaş üstü vatandaşlara geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

MHRS RANDEVU SAYFASI

MHRS RANDEVU ALMA

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

NE ZAMAN AŞI OLACAĞIM?

Corana virüsü için aşı sıranızın gelip-gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz. e-nabız sayfası üzerinde “KEŞFET” bölümünde yer alan “AŞI TAKVİMİ” içerisinde yer alan “COVİD-19 AŞISI” kısmına tıklayınız. Eğer aşı için hakkınız bulunuyorsa MHRS sistemi üzerinde randevu alabilirsiniz.

Eğer “COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için Bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz, çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız.” yazısı yer alıyorsa ise sıranız henüz gelmemiştir.

İFTARDAN SONRA DA AŞI OLUNABİLİYOR

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde aşı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunmuş, iftardan sonra da aşı olabileceklerini söylemişti.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, “Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun” ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜKŞEHİRLER ALARM VERİYOR

Öte yandan corona vakalarında da büyük artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün yayınladığı illere göre haftalık vaka sayısında özellikle büyükşehirlerde artış dikkat çekti.

Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller olurken, en az vakanın görüldüğü iller ise Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari oldu. İstanbul'da ise vaka sayıları 5 haftada 5 kat arttı.

VEFAT SAYISINDA REKOR SEVİYEDEYİZ

Coronadan kaynaklı vefat sayıları da rekor seviyede. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Nisan Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 341 kişi hayatını kaybetti.

Bugün açıklanan verilerle birlikte vefat sayısında yeni bir rekor daha kırılmış oldu. Dün açıklanan tabloda da 318 vefat bildirilmişti.