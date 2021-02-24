MHRS randevu alma ekranı: Öğretmenler için de aşılama süreci başladı

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına yönelik ikinci doz aşılama ve 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile devam süreç öğretmenler ile devam ediyor. Öğretmenlere ilk doz aşı uygulaması bugün Çorum’da Arifegazili İlkokulu’nda başladı. Bakan Ziya Selçuk da öğretmenlerle birlikte ilk aşısını yaptırdı.

MHRS RANDEVU SAYFASI

MHRS RANDEVU ALMA

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

NE ZAMAN AŞI OLACAĞIM?

Corana virüsü için aşı sıranızın gelip-gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz. e-nabız sayfası üzerinde “KEŞFET” bölümünde yer alan “AŞI TAKVİMİ” içerisinde yer alan “COVİD-19 AŞISI” kısmına tıklayınız. Eğer aşı için hakkınız bulunuyorsa MHRS sistemi üzerinde randevu alabilirsiniz.

Eğer “COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için Bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz, çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız.” yazısı yer alıyorsa ise sıranız henüz gelmemiştir.







AŞI UYGULANACAK GRUP SIRALAMASI

Sağlık Bakanlığı aşı olacak grupların detaylarını covid19asi.saglik.gov.tr sayfasında yukarıda yer alan şablon olarak paylaştı.

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