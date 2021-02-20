Mide bulandıran iddia

Popüler bir sosyal medya uygulamasında yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans videolarının ardından şimdi de çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı video yüklendi.

Adana'da çekildiği belirtilen videoda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü. Çoğu çürümüş olan meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen videoya, kullanıcı, “Meyve suyu içmeyin” uyarısını da ekledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Videonun yayılması üzerine Adana Valiliğine bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede videonun çekildiği yerin Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Söz konusu yere incelemeye giden ekipler, çürümüş meyvelerin meyve suyu yapılmadığını belirledi.

BİOGAZ HAMMADDESİ

Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

* 20.02.2021 tarihinde sosyal medyada yayınlanan TİKTOK uygulamasında görüntüleri geçen yerin, Yüreğir ilçesi Havutlu Bahçelievler Mahallesi’nde ıskarta ve döküntü meyvelerin toplandığı yaklaşık 4-5 ton ürünün bulunduğu alan gıda ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir.

* Yapılan denetim sonucunda narenciye bahçelerinden ıskarta ve döküntü meyvelerin kendileri tarafından veya çiftçiler tarafından söz konusu yere getirildiği ve özelliklerine göre ürünlerin tasnif edilerek temiz olanların hayvan yemi olarak değerlendirildiği, çürük ve bozulmuş olanlarında biogaz taşımacılık üretim tesislerine hammadde olarak verildiği tespit edilmiş olup ürünlerin meyve suyu üretimi için satılmadığı insan salığını tehdit edici bir unsurun bulunmadığı tespit edilmiştir. (İHA)