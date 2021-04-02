Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasında çalışan Ali G.'nin yarı çıplak vaziyette turşu tankına girip dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İsa T., dün polis tarafından Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa T., görüntüdeki Ali G.’yi tanımadığını söyledi. Sosyal medyada dolaşırken görüntüleri fark ettiğini belirten İsa T., “Hayatımda hiç Manisa’ya gitmedim. Görüntülerdeki kişiyi de tanımıyorum. Sosyal medyada dolaşırken bu görüntüleri fark edince halk sağlığıyla oynandığı için tepki amaçlı paylaşım yaptım” dediği öğrenildi.

İsa T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. (DHA)