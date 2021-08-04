Milas Belediye Başkanı: Alevler termik santrale girdi
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Alevler termik santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" dedi.
Milas'ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı.
Bölgedeki yangını günlerdir sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden havadan yardım isteyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrale girdiğini söyledi.
Milas Belediye Başkanı Tokat, “Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor” dedi.
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