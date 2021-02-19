Milas, evinin önünde kaybolan Sultan için seferber oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sultan Çelik'in dün öğle saatlerinde evlerinin önünden kaçırıldığı iddia eden ailesi güvenlik güçlerine müracaat ederek kızlarının bulunmasını istedi.

“HER YERDE ONU ARIYORUZ”

Sultan Çelik'in annesi Filiz Yorulmaz (48) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* 19 yaşındaki kızım Sultan Çelik, dün gündüz saat 12.00 sıralarında kaçırıldı.

* Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan kızımın bulunması için güvenlik güçlerine şikayette bulunduk ve arama çalışmaları başlatıldı.

* Biz de kendi imkanlarımızla her yerde onu arıyoruz. Durumundan endişe duyuyoruz.

* Allah rızası için kızımı görenlerin güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını istiyorum.

Fotoğrafları dağıtılan Sultan Çelik'in bulunması için polis, jandarma ve aile ile birlikte komşularının arama çalışmalarına başladığı belirtildi.