Milas yangını sürüyor! Termik santralde patlamalar yaşandı

Uyarılara rağmen havadan müdahaleler de yetersiz kalınca Milas yangını rüzgarın da etkisiyle Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santralın bulunduğu alanda zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Alevler sabaha doğru etkisini yitirdi.

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Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangın dün akşam Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ UYARISI

Yangının, linyit kömürü ile elektrik üretiminin sağlandığı Kemerköy Termik Santrali’ne sıçramasının ardından 8 mahalle tahliye edilirken, yetkililer karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar yaptı. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesiste alınan önlemlerle patlama riski ortadan kaldırılırken, depolarda bulunan binlerce ton linyit kömürünün tutuşması durumunda bölgede ciddi anlamda hava kirliliği tehdidinin yaşanacağı endişesi ifade edildi.

ALEVLERİN İLERLEYİŞİ ENGELLENEMEDİ

Sabaha karşı rüzgarın hızının azalmasına rağmen, alevlerin ilerleyişi engellenemedi. Ulaşımının sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edememesi sonucu sahilden en uç yamaçlara kadar bölge alev topuna döndü. Yangının en çok tehdit ettiği Akçakaya ve Fesleğen mahallelerinde ise alevlerin evlere ulaşıp ulaşmadığı henüz belirlenemedi.

Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi.

10 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları ve Karacaağaç mahallelerimiz için tahliye kararı alınmış bulunmaktadır. Toplanma yerlerimiz Milas Şehir Stadyumu ve Koru Yüksel Çağlar İlkokuludur. Tahliye için Kultak, Alatepe ve Pinar, Dereköy yol istikametleri kullanılabilir” dedi.

ALTUN: HADİSENİN BU NOKTAYA GELEBİLECEĞİ…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu sabaha karşı Twitter’dan yaptığı açıklamada santraldeki yangına ilişkin, “Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir” dedi.

Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından durum tespiti için santral sahasında ilk incelemelerin yapıldığını belirten Altun, “Santraldaki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır” dedi.

ALEVLER SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETTİ

Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenlik amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor. (DHA)



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