Milas yangını, Türkevleri’ne sıçradı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi yakınlarında devam eden yangında alevler Türkevleri köyünün içine kadar girdi. Türkevleri Mahallesi boşaltılırken, polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Alevler, Türkevleri Mahallesi’nin üst tarafında kalan bazı evleri kül etti. Yangın, ormanlık alandan asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu alana girdikten sonra tatil sitesinin bahçesine ve evlere sıçradı. O anlar SÖZCÜ kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

YAŞAR ANTER

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Milaslılar ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, iki gün önce Beyciler’de başlayıp çevreye hızla yayılan yangına havadan müdahale isteyerek, aksi halde yangının termik santralleri, Siteler ve Türkevleri’ni tehdit edeceğini duyurdu. Yangın öğle saatlerinde Siteler’e, akşam saatlerinde de Türkevleri’ne sıçradı. Termik santralleri de tehdit etmeye başladı.

Saat 22:00 sıralarında Türkevleri’nin üst bölümlerindeki evlere de sıçrayan yangın, evleri kül etmeye başladı. Gece olması nedeniyle yangına havadan müdahale yapılamazken, karadan yapılan müdahale de yetersiz kaldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormandan evlere sıçrarken hızla etrafı sardı.

SÖZCÜ KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Arazöz ve itfaiye ekiplerinin giremediği mahallede SÖZCÜ kameraları evlerin yanışını görüntüledi. Bu arada yüzlerce vatandaş alevlerin Türkevleri'nin diğer bölgelerine yayılmasını önlemek için ölümüne mücadele verdi.

En büyük tesellinin can kaybı olmaması olduğunu belirten bir çocuk annesi 34 yaşındaki Evrim Çelik “Yukarı mahallede evlerin yandığını uzaktan görebiliyoruz, asırlık zeytin ve çam ağaçları da yanıyor, insanların 30-40 yıllık birikimleri yarım saat içerisinde kül oldu” dedi.

SANTRALİN ÇEVRESİNDE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM

Alevler termik santrale yaklaşık 800 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında iş makinaları ile yollar açıldı, onlarca arazöz ve itfaiye aracı santral etrafında emniyet tedbiri aldı.

Orman yangını yaklaşık sekiz kilometrelik bir genişlikte kontrol altına alınamadan devam ediyor. Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahalenin başlaması ve yoğunlaşması umuluyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 22:00 sıralarında Türkevleri Mahallesi’nin üst kesimindeki evlere sıçrayan yangının, tüm mahalleye yayılmasının önlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye gönderdiği itfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini açıkladı.

Tokat, Türkevleri, termik santral çevresi ve Kıyıkışlacık’a havadan müdahalenin de günün ilk ışıklarıyla birlikte yapılması gerektiğini söyledi.