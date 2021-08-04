Milas yangınında ölümüne mücadele! Yürek yakan görüntüler

Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden orman yangını bu sabah itibarıyla Türkevleri köyünün üst mahallelerinde yavaşladı.

YAŞAR ANTER

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Gece yarısı etkisini yitiren rüzgar ile birlikte yavaşlayan alevler bölgede yaşayanlara derin nefes aldırırken, vatandaşlar 4 evin yandığı ve alevlerin termik santrale yöneldiği saatlerde yangını önlemek için canları pahasına alevlerle mücadele etti.

İTFAİYE ARACININ ÜZERİNDE CANLARINI KURTARDILAR

Yangına ellerinde kazma, kürek ve tırmıklarla müdahale eden bir grup genç rüzgarın aniden yön değiştirmesi ile alevlerin ortasında kaldı.

25 kadar genci bölgeye giren itfaiye aracı son anda kurtararak yangın bölgesinden çıkardı.

Gençlerden Erhan Topkaya (26) “Zeytin tarlasında alevlere müdahale ederken birden sağımızda solumuzda alevleri gördük, telefonla yardım istedik, itfaiye aracı geldi üzerine binerek bölgeden uzaklaşabildik” dedi.

ASIRLIK BİNLERCE ZEYTİN AĞACI KÜL OLDU

Orman yangını sırasında Bodrum'un Kissebükü, Mazı, Gökbel ile Milas'ın Çökertme, Bozalan ve Türkevleri köylerinde asırlık binlerce zeytin ağacı yanarak kül oldu.

Vatandaşlar ve tarla sahipleri zeytinleri kurtarmak için ölümüne mücadele etti. Zeytin ağaçları bu sabaha kadar alev alev yandı.

Türkevleri köyü ve tatil sitelerinde 10 civarında evi yakan ve zarar veren yangın halen Türkevleri yamaçları ve Kemerköy Termik Santrali bölgesinde devam ediyor.

ALEVLER KIZKUMU’NA ULAŞTI

Bir hafta önce başlayan Marmaris Kızkumu’na ulaştı. Dünyaca ünlü koy alevlerin tehdidi ile karşı karşıya. Sabah saatlerinde Kızkumu eteklerine ulaşan alevler, Kızkumu'nun yeşili siyaha bürüyor.

Kızkumu eteklerindeki ormanlık alana helikopterler tarafından sürekli sorti yapılıyor. Sarp yamaçlardaki yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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