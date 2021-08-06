Milas’ı bekleyen tehlike: Önlem alınmazsa çevre felaketi olur

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınları Yeniköy Termik Santrali yakınlarında devam ederken 8 km. uzaklıktaki Akbelen ormanları yanındaki açık maden linyit ocağının tutuşması durumunda Türkiye’nin tarihinin en büyük çevre felaketi ile karşı karşıya kalacağı belirtildi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangını Fesleğen, Bayır ve Akçakaya köyleri yakınlarında etkisini sürdürüyor. Bölgeye sadece 8 km. uzaklıkta olan ve Akbelen ormanlarının kesilmemesi için nöbet başlatan İkizköylüler, köyün bitişiğindeki Yeniköy Termik Santrali’nin stok alanı olan linyit madeni kömür ocağının ısınmaya başladığını belirtti. İkizköylüler üzerinin acilen geçirimsiz toprak ile örtülmesi gerektiğini kaydedip yardım istedi.

“TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK FELAKETİ OLUR”

Köylülerin ve Karadam Karacahisar Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (KARDOK) avukatı İsmail Hakkı Tanal yaptığı açıklamada “Kemerköy santralindeki faciayı son anda atlatmışken ikinci tehlike Yeniköy Termik Santrali’ne yaklaşıyor. Ancak bölgeyi asıl bekleyen Akbelen ormanlarının bitişiğindeki ve şu anda yangın bölgesine 8 km. uzaklıkta olan Limak- İçtaş şirketlerine ait açık linyit madeni ocakları var.

Eğer bu kömür havzası tutuşursa Türkiye tarihinin en büyük çevre felaketi olur. Bu nedenle konuştuğumuz uzmanlar bu kömür havzasının acilen geçirimsiz toprak ile örtülmesi gerektiğini söylüyor. Maden ocakları çok acil olarak Yeniköy-Kemerköy santral yönetiminden alınarak TMMOB danışmanlığında kömür yatağınının üzeri geçirimsiz toprakla örtülmelidir” dedi.

Avukat Tanal, Muğla’daki 3 termik santralin ve açık ocak kömür sahalarının yerlerini gösteren haritayı da SÖZCÜ ile paylaştı.

“NEFES ALAMIYORUZ”

İkizköy Çevre Platformu üyesi Deniz Gümüşel ise yaptığı açıklamada “Yangının başlaması ile birlikte koruduğumuz ve nöbet tuttuğumuz Akbelen ormanlarından yoğun şekilde kömür kokusu gelmeye başladı. Şu anda santrale kömür sağlayan ocakların hepsinin üstü açık, kömür havzasının alev alması sonucu Türkiye tarihinin en büyük çevre felaketi ile karşı karşıya kalabilir. Şu anda bile Akbelen ve İkizköy civarında neredeyse nefes almak mümkün değil, acilen bu kömür havzasının üzeri örtülerek (olası) felakete yönelik tedbir alınmalı, ancak şu ana kadar yapılan bir şey yok” dedi.

AŞIRI SICAKLARDA, GÜNEŞTE BİLE YANAR ZEHİRLER

Maden Mühendisleri Odası üyesi Mustafa Mercan ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Bölgede tehlikenin boyutu gerçekten çok büyük. Çünkü termik santraller çıkardığı kömürleri stoklar, bunlar açık alandadır. Yangın bölgesinde alevlerin gelmesine gerek yok, aşırı sıcaklarda bu kömür içten içe yanar ve karbondioksit salmaya başlar, yavaş yavaş zehirler. Bu nedenle orman yangını süresince acil olarak stok kömürlerin ve açık maden ocağında çalışma yapılan yerin üzerinin toprakla örtülmesi gerekir. Aksi takdirde kömür havzası yanmaya başlarsa, su ile sönmesi mümkün değil, aylarca, yıllarca yanar. Umarım tehlikenin boyutunun farkında olan yöneticiler gerekli tedbirleri almıştır” diye konuştu.

YANGINLARDA SON DURUM

Milas ilçesinde devam eden yangınlardaki son durum da açıklandı. Akçakaya ve Gürceğiz bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Bayırköy Mahallesi'nde yangın devam ediyor. 1 helikopter ve 1 uçak havadan müdahale ediyor. Demirciler Mahallesi'nde yangın başladı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Milas-Ören karayolu üzerinde Yeniköy Termik Santrali önünde Ören yönüne gidişte trafik jandarma tarafından kapatıldı. Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlarkesiminde yangın stabil şekilde devam ediyor. Milas'ta yaklaşık 16.155 hektar alan yandı.

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