Milas’ın ciğerleri yanıyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi ile Alatepe Mahallesi arasında asırlık çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü.

Yangına 3 helikopter ile 16 arazöz ve belediye itfaiye araçları ile 100'e yakın orman işçisinin müdahale ettiği belirtildi. Yangın bölgesine yakın olan Alatepe ve Ören köylülerinin de kazma, kürek ve tırmıklarla müdahale ettiği yangına su kamyonları ve traktörlerde söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Eski Alatepe Köyü Muhtarı Mehmet Atıcı, “Bu bölge asırlık çam ağaçlarının olduğu bölge ve müdahalesi oldukça güç arazi ile kaplı. Yola yakın yerden çıkan yangın hızla büyüdü, inşallah akşam olmadan kontrol altına alınır, rüzgarın etkisi ile yangın tepelere doğru gidiyor. Burası Gökova'nın ciğerleri diyebileceğimiz bir yer” diye konuştu.

Yangının halen devam ettiği jandarmanın Ören- Akbük yolu üzerinde güvenlik önlemi aldığı belirtildi.