Milas’ta orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Köyü ile Çökertme Köyü arasındaki Molla İbrahim Koyu’ndaki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Önce köylülerin ardından Muğla Orman Bölge İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ile sekiz arazöz ve 60 orman işçisinin müdahale ettiği yangına Milas, Bodrum, Yatağan ve Muğla merkezden iş makinaları ile takviye arazöz ekiplerinin de yönlendirildiği belirtildi. Bölgedeki şiddetli rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ile büyüyen yangının çıkış nedeni belirlenemedi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

ELİMİZDE KALAN SON DOĞA MİRASI YERLERİMİZ

Çökertme Koyu’ndaki restoran İşletmecisi Mahir Durmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada yangının köye 1 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek “Yangın birden çıktı ya birisi sigara attı, ya da köylüler anız yakıyordu, burası Gökova’nın ciğerleri cennet ormanlar göz görü göre yanıyor, son iki üç yıl içerisinde burada çok arazi satışları oldu, inşallah onlarla ilgili değildir, çünku buraları elimizden kalan son doğa mirası yerlerimiz” diye konuştu.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazözle sevk edilen orman işçisi, karadan müdahale ederken, 3 helikopterle de havadan söndürme çalışması başlatıldı.