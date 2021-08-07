Milas’ta yangın sekizinci gününde

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam ederken alevler, etkisini kaybetti. Yangının söndürüldüğü Antalya'daki ekiplerin bu bölgeye sevk edilmesiyle birlikte havadan müdahale yoğunlaştı.

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Milas’ın kırsal Beyciler Mahallesi’nde 31 Temmuz’da çıkan orman yangını, Bodrum’un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi.

Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme koyu ve Gökbel Mahallesi’nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi’ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme’deki alevler, kontrol altına alındı.

Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali’ne girdi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili oldu. Gürceğiz Mahallesinde onlarca ev yandı. Bayırköy Mahallesindeki alevler ise Yeniköy Termik Santrali’ne 5 kilometre yaklaşınca santralde önlemler arttırıldı.

SET ÇEKİLDİ

Yangın Bayırköy Mahallesinde ormanlık alanda devam ederken, önlem amacıyla Yeniköy Termik Santralinde hendekler kazıldı. Orman ekipleri yangına set çekerken, gece boyu devam eden çalışmalarla alevlerin ilerlemesi durduruldu. Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden yangında ise alevler etkisin kaybetti.

HAVADAN MÜDAHALE YOĞUNLAŞTIRILDI

Antalyanın Manavgat ilçesindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü bu bölgedeki hava ve kara gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Muğlada devam eden orman yangınlarına bugün havadan 28 helikopter ve 2si tanker, 4’ü amfibik olmak üzere 6 uçak alevlere müdahale ediyor. Yine Antalyadan bu bölgeye 76 arazöz kaydırıldı.

Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.