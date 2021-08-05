Milas’ta zeytinlik alanı kundaklayan üç kişi tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir zeytinliğe molotof kokteyli atarak yangın çıkardığı iddiası üzerine yakalanan 4 kişiden üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin yangını inşaata yer açmak kastıyla çıkardıkları ileri sürüldü.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ekindere Köyü'nde üç gün önce bir zeytinlikte çıkan yangının büyümesinin ardından ihbar üzerine araştırma yapan jandarma ekipleri 4 kişiyi İzmir'de yakalayarak gözaltına aldı.

Yangında yaklaşık 300 zeytin ağacı zarar gördü.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler zeytinlik alanı kundaklanan kişilerin yakalanmasın ardından Milas'a getirildi. İfadeleri alınmak üzere Selimiye Mahallesi karakoluna götürülen 4 kişi karakol önünde toplanan yaklaşık 100 vatandaş tarafından linç edilmek istendi.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri arasında Milas Adliyesi'ne sevk ettiği 4 zanlıdan üçü “Kasıtlı yangın çıkarma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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