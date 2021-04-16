Milas’taki ağaç kesimlerine tepki: Orman kıyımı devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin ve Çamovası köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alandaki çam ağaçlarının kesilmesine köylü ve çevreciler tepki gösterdi. Bölgede incelemelerde bulunan MUÇEP üyeleri ve köylüler, ağaç kesimlerinin hemen durdurulmasını isteyerek eylem yaptı. Köylülerin ormanlık alanda yaptığı eylemde “Ormancının Görevi Ağacı Kesmek mi” “Kurdun Kuşun Evine Dokunma”, “Ağacı Özgür Bırak” “Ya Yıkılın Sizin Eviniz Olsaydı” “Akciğerimi Rahat bırak” yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.

YAŞAMAK İÇİN ORMANLARA İHTİYACIMIZ VAR

MUÇEP Milas Sözcüsü Neşe Tuncer yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Kızıl çam ağaçları ile kaplı orman sahasındaki kesim devam etmektedir. Yeni kesim için çok daha geniş bir alana yayılan ağaç damgalama işlemi yapılmıştır. Bizler bu bölgede yaşayan, tarım faaliyetleri içinde bulunan yurttaşlar olarak bu kesime kesinlikle karşıyız. Yaşamak için temel ihtiyaçlarımızın başında su toprak ve hava geliyor. İşte ormanlarımız bunun için var. Biliyoruz ki etrafımızdaki kullanılabilir suyun 0/0 75’inin kaynağı bu ormanlardır. Ormanlar sadece kereste ve odun ihtiyacını karşılamak için değil su ve hava ihtiyacını karşılamak için vardır.

* İnsan iradesi dışında binlerce yıldır kendi ekosistemi içinde oluşmuş tüm canlı yaşamının varlığı olan daha 30 -40 yaşındaki kızılçam ağaçları ile kaplı ormanımızın yok edilmesine anayasal haklarımız çerçevesinde itiraz ediyoruz. Bilim insanları ve yörede yaşayan yaşlı, tecrübeli vatandaşlar ormanı yok etmenin aslında tüm canlı yaşamını yok etmek, kuraklığa ,salgın hastalıklara davetiye çıkarmak anlamına geldiğini söylemektedirler.

* Anayasamızın 56. maddesi; çevreyi korumak devletin ve vatandaşın görevidir ; yine 169. maddesi ;ormanlara zarar verebilecek hiçbir davranışa izin verilemez ; der. Bir yörenin bitki örtüsünü hiçbir ön çalışma yapmadan, yörede yaşayan insanlar bilgilendirilmeden yok edilmesini doğru bulmuyoruz.

MUÇEP Milas Sözcüsü Neşe Tuncer, bugüne kadar yetkililere sorduklarını ancak yanıt alamadığı soruları yineledi:

1. Yeni damgalama işlemi kaç ağacı kapsamaktadır ? Ne kadar bir alanı içermektedir ?

2. Kesim Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mı ,yoksa başka bir şirket tarafından mı yapılmaktadır?

3. Ağaçlar hangi amaçla kesilmektedir , kesim hangi yılın programına dahildir ?

4. Kesilmekte olan ve yeni damgalanan ağaçlar kaç yaşındadır daha önce bu yaşta kızıl çam ağaçları kesilmiş midir ?

5. Ağaçları kesilen ve orman ekosistemi yok edilen bu alan hangi amaca hizmet edecektir ? 6. Orman planlamada çevrede yaşayan insanların ormanla ilişkisi esas alınarak sosyal problemlere yol açmasın diye önlemler alınır; kesim buna göre ya yapılır ya da ertelenir bu konu dikkate alınmış mıdır ?

7. Geçen bahar dönemi kesilen orman alanına Kasım ayında ağaçlandırma kampanyası dahilinde küçük çam fidanları dikilmişti. Yaptığımız gezi ve inceleme sonucunda fidanların çoğunun kuruduğu görülmüştür. Bu konu hakkında bir tedbir alınmış mıdır?

BİZLER PANDEMİ İLE UĞRAŞIRKAN ONLAR ORMAN KIYIMINA DEVAM EDİYOR

Tuncer açıklamasının sonunda ise “Bizler Milas ve çevresinde yaşayan vatandaşlar olarak bu Covid-19 bulaşıcı hastalığından korunma derdindeyken devam eden bu orman kıyımına son verilmesini yetkililerden istiyoruz. Unutmayalım ki doğa varsa biz varız. Tabi ki ağaç olmadan, orman olmadan yaşanabilir ama ne kadar sürer? Nasıl kuru bir hayat olur onu şimdiden görebiliriz? Belki o zaman yok edilen ağaçların, ormanın ne demek olduğunu anlarız!” dedi.