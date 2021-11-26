Millete kuru soğan vekile kuzu tandır

Meclis’teki Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde “Gaziantep Sofrası’’ kuruldu. Vekiller bol bol et yedi.

Deniz AYHAN

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AKP'li milletvekilleri geçtiğimiz günlerde “Gerekirse aylarca soğan-ekmek yeriz. Bir kilo yerine yarım kilo et yeriz, domatesi iki kilo yerine, iki tane alırız” diyerek vatandaşa tavsiyede bulunmuştu. Tepki çeken bu sözlerin hemen ardından dün de TBMM'deki Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde “Gaziantep Sofrası” kuruldu. AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'in davetiyle Meclis lokantasına gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Şefi Doğa Çitçi, özel yemekler hazırladı. Milletvekillerinin sofrasında kuzu tandır, içli köfte, fındık lahmacun, patlıcanlı sarma, yuvalama çorba ve baklava yer aldı. Gaziantepli olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün sunum yaptığı bütçe görüşmelerinde, yemek arası verilince Meclis lokantasında Gaziantep'in yöresel yemekleri ikram edildi.

AŞÇIYA TEŞEKKÜR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, “Bu nefis Gaziantep Sofrası için Sayın Gül'e, üyemiz Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar güzel bir hazırlık yapmışlar. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Şefi Doğa Çitçi Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bir sanat yapmış'' dedi.

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerine katıldı. AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da geçtiğimiz günlerde “Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil” açıklaması yaparak tepki toplamıştı.